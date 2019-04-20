Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Полиция задержала наркодилера, который прикрывался именем французского арбитра

Во Франции полицией был задержан торговец наркотиками, который для прикрытия использовал имя известного арбитра Клемана Турпена, сообщает L’?quipe.

По информации издания, задержанный входил в группировку, которая на протяжении нескольких лет занималась распространением наркотических веществ в Бельгии и Франции. Один из автомобилей, который был задействован в этом процессе, был зарегистрирован на имя Турпена. Однако после задержания преступников полицией было установлено, что футбольный судья к данному делу не имеет отношения — его имя было использовано наркодилерами для прикрытия. Также стало известно, что группировка использовала фамилию форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе для обозначения запасов конопли.

Позже, комментируя ситуацию с задержанием двойника, Турпен сказал: «У меня нет квартир или замков, я не имею ничего общего с этим делом. Но я часто повторяю, что футбольный судья — очень опасная профессия".

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 18:47
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