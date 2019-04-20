Полиция задержала наркодилера, который прикрывался именем французского арбитра

Во Франции полицией был задержан торговец наркотиками, который для прикрытия использовал имя известного арбитра Клемана Турпена, сообщает L’?quipe.По информации издания, задержанный входил в группировку, которая на протяжении нескольких лет занималась распространением наркотических веществ в Бельгии и Франции. Один из автомобилей, который был задействован в этом процессе, был зарегистрирован на имя Турпена. Однако после задержания преступников полицией было установлено, что футбольный судья к данному делу не имеет отношения — его имя было использовано наркодилерами для прикрытия. Также стало известно, что группировка использовала фамилию форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе для обозначения запасов конопли.Позже, комментируя ситуацию с задержанием двойника, Турпен сказал: «У меня нет квартир или замков, я не имею ничего общего с этим делом. Но я часто повторяю, что футбольный судья — очень опасная профессия".