Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
14:32
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Полиция задержала наркодилера, который прикрывался именем французского арбитра
Во Франции полицией был задержан торговец наркотиками, который для прикрытия использовал имя известного арбитра Клемана Турпена, сообщает L’?quipe.
По информации издания, задержанный входил в группировку, которая на протяжении нескольких лет занималась распространением наркотических веществ в Бельгии и Франции. Один из автомобилей, который был задействован в этом процессе, был зарегистрирован на имя Турпена. Однако после задержания преступников полицией было установлено, что футбольный судья к данному делу не имеет отношения — его имя было использовано наркодилерами для прикрытия. Также стало известно, что группировка использовала фамилию форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе для обозначения запасов конопли.
Позже, комментируя ситуацию с задержанием двойника, Турпен сказал: «У меня нет квартир или замков, я не имею ничего общего с этим делом. Но я часто повторяю, что футбольный судья — очень опасная профессия".
"Чемпионат.сом"
По информации издания, задержанный входил в группировку, которая на протяжении нескольких лет занималась распространением наркотических веществ в Бельгии и Франции. Один из автомобилей, который был задействован в этом процессе, был зарегистрирован на имя Турпена. Однако после задержания преступников полицией было установлено, что футбольный судья к данному делу не имеет отношения — его имя было использовано наркодилерами для прикрытия. Также стало известно, что группировка использовала фамилию форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе для обозначения запасов конопли.
Позже, комментируя ситуацию с задержанием двойника, Турпен сказал: «У меня нет квартир или замков, я не имею ничего общего с этим делом. Но я часто повторяю, что футбольный судья — очень опасная профессия".
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.