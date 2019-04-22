Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист

Самый титулованный действующий футболист - бразильский защитник "ПСЖ" Дани Алвес - улучшил свой рекорд по количеству завоеванных трофеев.

Согласно статистике ФИФА, после досрочной победы "ПСЖ" в чемпионате Франции в активе 35-летнего футболиста стало 39 наград.

Наибольшее количество титулов - 23 - Дани Алвес завоевал в составе "Барселоны". Игрок также выигрывал Кубки, выступая за "Севилью", "Ювентус" и сборную Бразилии.

Sport24.ru
Теги: Алвес ПСЖ Лига 1
Сегодня, 04:49
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