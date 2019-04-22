Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист

Самый титулованный действующий футболист - бразильский защитник "ПСЖ" Дани Алвес - улучшил свой рекорд по количеству завоеванных трофеев.Согласно статистике ФИФА, после досрочной победы "ПСЖ" в чемпионате Франции в активе 35-летнего футболиста стало 39 наград.Наибольшее количество титулов - 23 - Дани Алвес завоевал в составе "Барселоны". Игрок также выигрывал Кубки, выступая за "Севилью", "Ювентус" и сборную Бразилии.