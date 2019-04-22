Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Томас Тухель: Неймар готов сыграть в Кубке Франции

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после игры с "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции сказал, что бразильский форвард Неймар сможет сыграть в финале Кубка Франции.

В игре с монегасками он вышел на замену, пропустив длительное время из-за травмы.

"Не было сомнений, что он может сыграть сегодня. Думаю, что он готов сыграть в субботу", - цитирует Тухеля RMC Sport.

"СЭ"
Теги: Тухель Неймар ПСЖ Лига 1
Сегодня, 08:38
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