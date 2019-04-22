Томас Тухель: Неймар готов сыграть в Кубке Франции

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после игры с "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции сказал, что бразильский форвард Неймар сможет сыграть в финале Кубка Франции.В игре с монегасками он вышел на замену, пропустив длительное время из-за травмы."Не было сомнений, что он может сыграть сегодня. Думаю, что он готов сыграть в субботу", - цитирует Тухеля RMC Sport.