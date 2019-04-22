Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Новости партнеров

Александр Головин стал первым россиянином с 2004 года, забившим два мяча за сезон в лиге 1

"ПСЖ" обыграл "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции.

В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе, у гостей забил Александр Головин.

Экс-полузащитник ЦСКА стал первым россиянином, которому удалось забить два мяча за сезон в лиге 1, начиная с 2004 года. Он повторил достижение Дмитрия Сычева, который в сезоне-2003/04 в 16 матчах за "Марсель" забил два мяча в чемпионате. Всего в 34 матчах чемпионата Франции он забил пять раз.

"СЭ"
Теги: Головин Монако Лига 1
Сегодня, 10:08
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