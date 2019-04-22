Александр Головин стал первым россиянином с 2004 года, забившим два мяча за сезон в лиге 1

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Бордо
|33
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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"СЭ"
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Экс-полузащитник ЦСКА стал первым россиянином, которому удалось забить два мяча за сезон в лиге 1, начиная с 2004 года. Он повторил достижение Дмитрия Сычева, который в сезоне-2003/04 в 16 матчах за "Марсель" забил два мяча в чемпионате. Всего в 34 матчах чемпионата Франции он забил пять раз.
"СЭ"
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