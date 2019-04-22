Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Бордо
|33
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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Томас Тухель стал первым немцем за 11 лет, выигравшим не Бундеслигу
Французский "ПСЖ" за пять туров до конца чемпионата Франции обеспечил себе досрочную победу в национальном первенстве.
Для немецкого специалиста Томаса Тухеля, который возглавляет французских клуб, эта победа стала первой чемпионской. До этого он выигрывал в сезоне-2016/17 Кубок Германии вместе с дортмундской "Боруссией", а с "ПСЖ" в 2018 завоевал Суперкубок Франции.
Примечательно, что Тухель стал первым немецким тренером за 11 лет, которому удалось выиграть чемпионат топ-5 вне Бундеслиги. В последний раз это делал Бернд Шустер, который в сезоне-2007/08 привел мадридский "Реал" к чемпионству в испанской Ла Лиге.
"Газета.ру"
Для немецкого специалиста Томаса Тухеля, который возглавляет французских клуб, эта победа стала первой чемпионской. До этого он выигрывал в сезоне-2016/17 Кубок Германии вместе с дортмундской "Боруссией", а с "ПСЖ" в 2018 завоевал Суперкубок Франции.
Примечательно, что Тухель стал первым немецким тренером за 11 лет, которому удалось выиграть чемпионат топ-5 вне Бундеслиги. В последний раз это делал Бернд Шустер, который в сезоне-2007/08 привел мадридский "Реал" к чемпионству в испанской Ла Лиге.
"Газета.ру"
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