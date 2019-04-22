Томас Тухель стал первым немцем за 11 лет, выигравшим не Бундеслигу

Французский "ПСЖ" за пять туров до конца чемпионата Франции обеспечил себе досрочную победу в национальном первенстве.Для немецкого специалиста Томаса Тухеля, который возглавляет французских клуб, эта победа стала первой чемпионской. До этого он выигрывал в сезоне-2016/17 Кубок Германии вместе с дортмундской "Боруссией", а с "ПСЖ" в 2018 завоевал Суперкубок Франции.Примечательно, что Тухель стал первым немецким тренером за 11 лет, которому удалось выиграть чемпионат топ-5 вне Бундеслиги. В последний раз это делал Бернд Шустер, который в сезоне-2007/08 привел мадридский "Реал" к чемпионству в испанской Ла Лиге.