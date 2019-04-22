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Ним
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Ренн
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Бордо
Нант
Тулуза
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Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Томас Тухель стал первым немцем за 11 лет, выигравшим не Бундеслигу

Французский "ПСЖ" за пять туров до конца чемпионата Франции обеспечил себе досрочную победу в национальном первенстве.

Для немецкого специалиста Томаса Тухеля, который возглавляет французских клуб, эта победа стала первой чемпионской. До этого он выигрывал в сезоне-2016/17 Кубок Германии вместе с дортмундской "Боруссией", а с "ПСЖ" в 2018 завоевал Суперкубок Франции.

Примечательно, что Тухель стал первым немецким тренером за 11 лет, которому удалось выиграть чемпионат топ-5 вне Бундеслиги. В последний раз это делал Бернд Шустер, который в сезоне-2007/08 привел мадридский "Реал" к чемпионству в испанской Ла Лиге.

"Газета.ру"
Теги: Тухель ПСЖ Лига 1
Сегодня, 10:37
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(1)
#1  anonymous   (Сегодня, 10:42)
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с ПСЖ и Кононов бы Лигу 1 выиграл
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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