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Ренн
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Амьен
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Кан
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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Защитник "ПСЖ" оригинально отпраздновал победу в чемпионате Франции

Бразильский защитник "ПСЖ" Дани Алвес оригинально отпраздновал победу в чемпионате Франции.

В матче 33-го тура против "Монако" (3:1) "ПСЖ" досрочно оформил чемпионство.

Уже в раздевалке Алвес изображал, будто он плавает. Он делал это на полу, а в имитации ему активно помогали его одноклубники, которые поливали бразильца водой из ведра.

В активе Алвеса всего 39 наград. Он является самым титулованным футболистом, который еще не завершил карьеру.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Лига 1
Сегодня, 11:02
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