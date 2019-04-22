Защитник "ПСЖ" оригинально отпраздновал победу в чемпионате Франции

Бразильский защитник "ПСЖ" Дани Алвес оригинально отпраздновал победу в чемпионате Франции.В матче 33-го тура против "Монако" (3:1) "ПСЖ" досрочно оформил чемпионство.Уже в раздевалке Алвес изображал, будто он плавает. Он делал это на полу, а в имитации ему активно помогали его одноклубники, которые поливали бразильца водой из ведра.В активе Алвеса всего 39 наград. Он является самым титулованным футболистом, который еще не завершил карьеру.