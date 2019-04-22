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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Головина признали лучшим игроком "Монако" в матче с "ПСЖ"

Полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучим игроком клуба в матче против "Пари Сен-Жермен" в рамках 33-го тура чемпионата Франции по версии Whoscored.

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.

Встреча между "ПСЖ" и "Монако", прошедшая в столице в столице Франции, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Теги: Головин Монако ПСЖ Лига 1
Сегодня, 11:51
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#2  капитан Ворони   (Сегодня, 12:21)
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online

А кудаж дырявый паноптикум делси?)) Иде унитазная лепеха, гейпедрон и брянский дятел?


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:16)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Шурик, молодцом!

P.S."Бдыыыыыыщ!"(рванули пердаки многопрофильной шоблы)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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