Головина признали лучшим игроком "Монако" в матче с "ПСЖ"

Полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучим игроком клуба в матче против "Пари Сен-Жермен" в рамках 33-го тура чемпионата Франции по версии Whoscored.Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.Встреча между "ПСЖ" и "Монако", прошедшая в столице в столице Франции, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.