"ПСЖ" продал за полчаса 1000 футболок с изображением Нотр-Дам-де-Пари

Les 1000 maillots Notre-Dame ont trouv? preneurs en moins de 30 minutes ? (500 sur Internet, 250 au Megastore et 250 sur les Champs). Merci ? vous pour votre solidarit? ? pic.twitter.com/oBRCJOc1t3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2019

Парижский клуб сообщил в социальных сетях, что всего лишь за половину часа была продана 1000 футболок.На матч "ПСЖ" - "Монако" игроки обеих команды вышли в футболках, посвященных собору Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал из-за пожара 15 апреля.После окончания матча футболки были выставлены на продажу. Полученные деньги пойдут на реконструкцию собора.