Football Italia: Икарди - главная цель "ПСЖ" на лето

Как сообщает издание Football Italia, форвард "Интера" Мауро Икарди может вскоре перебраться в столицу Франции. В лице Икарди руководство "ПСЖ" видит замену Эдинсону Кавани.Ожидается, что итальянский клуб запросит за своего нападающего 70 миллионов евро. Цена на него могла быть больше, но из-за многочисленных конфликтов игрока с клубом и болельщиками "Интеру" придется пойти на снижение.