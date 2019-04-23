Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Парма
Дженоа
Болонья
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Аталанта 33 56
6 Рома 33 55
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Football Italia: Икарди - главная цель "ПСЖ" на лето

Как сообщает издание Football Italia, форвард "Интера" Мауро Икарди может вскоре перебраться в столицу Франции. В лице Икарди руководство "ПСЖ" видит замену Эдинсону Кавани.

Ожидается, что итальянский клуб запросит за своего нападающего 70 миллионов евро. Цена на него могла быть больше, но из-за многочисленных конфликтов игрока с клубом и болельщиками "Интеру" придется пойти на снижение.
Теги: ПСЖ Интер Икарди
Сегодня, 12:02
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