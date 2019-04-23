Женщина впервые станет главным арбитром в матче Лиги 1

Впервые в истории женщина станет главным арбитром на матче чемпионата Франции, сообщает Lfp.fr.Матч 34-го тура Лиги 1 между "Амьеном" и "Страсбургом" рассудит арбитр Стефани Фраппар. Ее помощником будет судья Клеман Тюрпен.Примечательно, что Фраппар станет первой в истории женщиной, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.Фраппар работает на играх второго по силе дивизиона Франции. Стоит отметить, что она была назначена на матч в рамках подготовки к чемпионату мира среди женских национальных команд, который состоится в 2019 году.