Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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Женщина впервые станет главным арбитром в матче Лиги 1
Впервые в истории женщина станет главным арбитром на матче чемпионата Франции, сообщает Lfp.fr.
Матч 34-го тура Лиги 1 между "Амьеном" и "Страсбургом" рассудит арбитр Стефани Фраппар. Ее помощником будет судья Клеман Тюрпен.
Примечательно, что Фраппар станет первой в истории женщиной, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.
Фраппар работает на играх второго по силе дивизиона Франции. Стоит отметить, что она была назначена на матч в рамках подготовки к чемпионату мира среди женских национальных команд, который состоится в 2019 году.
"Газета.ру"
Матч 34-го тура Лиги 1 между "Амьеном" и "Страсбургом" рассудит арбитр Стефани Фраппар. Ее помощником будет судья Клеман Тюрпен.
Примечательно, что Фраппар станет первой в истории женщиной, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.
Фраппар работает на играх второго по силе дивизиона Франции. Стоит отметить, что она была назначена на матч в рамках подготовки к чемпионату мира среди женских национальных команд, который состоится в 2019 году.
"Газета.ру"
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