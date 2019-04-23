Франция Лига 1 2018/19 
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Нант
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Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 33 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Женщина впервые станет главным арбитром в матче Лиги 1

Впервые в истории женщина станет главным арбитром на матче чемпионата Франции, сообщает Lfp.fr.

Матч 34-го тура Лиги 1 между "Амьеном" и "Страсбургом" рассудит арбитр Стефани Фраппар. Ее помощником будет судья Клеман Тюрпен.

Примечательно, что Фраппар станет первой в истории женщиной, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.

Фраппар работает на играх второго по силе дивизиона Франции. Стоит отметить, что она была назначена на матч в рамках подготовки к чемпионату мира среди женских национальных команд, который состоится в 2019 году.

"Газета.ру"
Теги: Лига 1
Сегодня, 21:50
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