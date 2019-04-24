"Интер", "Милан" и "Рома" хотят приобрести Товена

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен может продолжить карьеру в Италии.Как сообщает Calcio Mercato, "Интер", "Милан" и "Рома" хотят приобрести игрока. Также эти клубы претендуют и на другого полузащитника провансальцев Моргана Сансона.