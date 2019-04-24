Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
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Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
Лента новостей:
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Вчера, 23:17
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Вчера, 22:46
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Вчера, 22:33
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Вчера, 22:04
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Вчера, 21:31
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Вчера, 21:08
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Вчера, 20:42
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Вчера, 20:03
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Вчера, 19:52
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"Интер", "Милан" и "Рома" хотят приобрести Товена
Полузащитник "Марселя" Флориан Товен может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Calcio Mercato, "Интер", "Милан" и "Рома" хотят приобрести игрока. Также эти клубы претендуют и на другого полузащитника провансальцев Моргана Сансона.
"СЭ"
Как сообщает Calcio Mercato, "Интер", "Милан" и "Рома" хотят приобрести игрока. Также эти клубы претендуют и на другого полузащитника провансальцев Моргана Сансона.
"СЭ"
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