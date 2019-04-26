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Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
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Реймс
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Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 33 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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"Монпелье" продлил контракт с 41-летним защитником Илтоном (фото)

41-летний защитник Илтон продлил контракт с "Монпелье" до 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба французской команды.

"Никогда бы не мог представить себе, что буду играть до 40 лет, а мне уже 41! Я получаю те же эмоции, что и раньше. Очень рад продолжить замечательную историю с "Монпелье", – приводит слова Илтона пресс-служба "Монпелье".



В текущем сезоне Илтон провел 32 матча за "Монпелье" и отметился двумя голевыми передачами.
Теги: Лига 1 Монпелье
Сегодня, 19:44
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