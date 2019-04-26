"Монпелье" продлил контракт с 41-летним защитником Илтоном (фото)

41-летний защитник Илтон продлил контракт с "Монпелье" до 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба французской команды."Никогда бы не мог представить себе, что буду играть до 40 лет, а мне уже 41! Я получаю те же эмоции, что и раньше. Очень рад продолжить замечательную историю с "Монпелье", – приводит слова Илтона пресс-служба "Монпелье".В текущем сезоне Илтон провел 32 матча за "Монпелье" и отметился двумя голевыми передачами.