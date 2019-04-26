Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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"Монпелье" продлил контракт с 41-летним защитником Илтоном (фото)
41-летний защитник Илтон продлил контракт с "Монпелье" до 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба французской команды.
"Никогда бы не мог представить себе, что буду играть до 40 лет, а мне уже 41! Я получаю те же эмоции, что и раньше. Очень рад продолжить замечательную историю с "Монпелье", – приводит слова Илтона пресс-служба "Монпелье".
В текущем сезоне Илтон провел 32 матча за "Монпелье" и отметился двумя голевыми передачами.
"Никогда бы не мог представить себе, что буду играть до 40 лет, а мне уже 41! Я получаю те же эмоции, что и раньше. Очень рад продолжить замечательную историю с "Монпелье", – приводит слова Илтона пресс-служба "Монпелье".
#NoFilter ? pic.twitter.com/PCW3mVoUig— MHSC (@MontpellierHSC) April 26, 2019
В текущем сезоне Илтон провел 32 матча за "Монпелье" и отметился двумя голевыми передачами.
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