"ПСЖ" обжалует наказание Неймара за слова в адрес судей ЛЧ

Руководство "ПСЖ" опротестует решение комитета по контролю и дисциплине УЕФА о дисквалификации лидера команды Неймара.Бразилец был отстранен на три матча в еврокубках после того, как в инстаграме оскорбил официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и "Манчестер Юнайтед" (1:3)."Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину", — написал тогда Неймар.