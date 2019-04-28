"ПСЖ" предложил 60 млн евро за Пьянича

На хавбека туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича претендует французский "ПСЖ".По информации The Sun, парижане уже сделали руководству черно-белых предложение в размере 60 млн фунтов. Эта сумма немного проигрывает предложению мадридского "Реала", который также хочет заполучить 29-летнего футболиста.Спортивный директор "Реала" Хосе Анхель лично виделся с агентом Пьянича и нападающего франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича. Анхель хотел уточнить, будут ли спортсмены доступны на трансферном рынке этим летом.Пьянич летом 2018 года продлил соглашение с "Ювентусом" до 2023 года. Тогда ему подняли зарплату с 4 до 6,5 млн евро в год.