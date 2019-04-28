Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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"ПСЖ" предложил 60 млн евро за Пьянича

На хавбека туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича претендует французский "ПСЖ".

По информации The Sun, парижане уже сделали руководству черно-белых предложение в размере 60 млн фунтов. Эта сумма немного проигрывает предложению мадридского "Реала", который также хочет заполучить 29-летнего футболиста.

Спортивный директор "Реала" Хосе Анхель лично виделся с агентом Пьянича и нападающего франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича. Анхель хотел уточнить, будут ли спортсмены доступны на трансферном рынке этим летом.

Пьянич летом 2018 года продлил соглашение с "Ювентусом" до 2023 года. Тогда ему подняли зарплату с 4 до 6,5 млн евро в год.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Ювентус Пьянич
Сегодня, 08:38
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