Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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Неймар ударил фаната после финального матча Кубка Франции (видео)
Форвард "ПСЖ" Неймар не смог сдержать эмоции после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции.
Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, в овертайме мячей забито не было, а в серии пенальти мастерство лучше смогли показать игроки "Ренна" — 6:5. Неймар оформил один из голов парижан, отличившись впервые с января.
Поднимаясь после игры по трибунам стадиона "Стад де Франс", на котором проходил матч, раздосадованный футболист остановился около болельщика, снимавшего проходящих футболистов на телефон.
Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок. Продолжить драку помешали партнеры Неймара.
"Газета.ру"
Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, в овертайме мячей забито не было, а в серии пенальти мастерство лучше смогли показать игроки "Ренна" — 6:5. Неймар оформил один из голов парижан, отличившись впервые с января.
Поднимаясь после игры по трибунам стадиона "Стад де Франс", на котором проходил матч, раздосадованный футболист остановился около болельщика, снимавшего проходящих футболистов на телефон.
Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок. Продолжить драку помешали партнеры Неймара.
Neymar met une p?che ? un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) April 27, 2019
"Газета.ру"
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