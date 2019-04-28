Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Неймар ударил фаната после финального матча Кубка Франции (видео)

Форвард "ПСЖ" Неймар не смог сдержать эмоции после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции.

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, в овертайме мячей забито не было, а в серии пенальти мастерство лучше смогли показать игроки "Ренна" — 6:5. Неймар оформил один из голов парижан, отличившись впервые с января.

Поднимаясь после игры по трибунам стадиона "Стад де Франс", на котором проходил матч, раздосадованный футболист остановился около болельщика, снимавшего проходящих футболистов на телефон.

Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок. Продолжить драку помешали партнеры Неймара.



"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Ренн
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