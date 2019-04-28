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Кан
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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Томас Тухель хочет продолжить работать в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о своем будущем во французской команде.

В финале Кубка Франции "ПСЖ" проиграл "Ренну". Подопечные Тухеля вели со счетом 2:0, однако позволили сравнять и довести дело до серии пенальти - 5:6.

"Конечно, я хочу продолжать работу в "ПСЖ"! Но сейчас рано давать какие-либо оценки. Мне нужно подумать несколько дней. Это непростая ситуация.

Мне сложно объяснить наше поражение. Мы очень мощно начали, создали множество моментов. Непонятно, что случилось с нами после счета 2:0.

Мбаппе? Обычно он очень надежен в решающих матчах. Сегодня он играл без присущей ему уверенности. Красная карточка - это необычно для него", - цитирует Тухеля Goal.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Лига 1
Сегодня, 11:07
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