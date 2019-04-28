Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
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Томас Тухель хочет продолжить работать в "ПСЖ"
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о своем будущем во французской команде.
В финале Кубка Франции "ПСЖ" проиграл "Ренну". Подопечные Тухеля вели со счетом 2:0, однако позволили сравнять и довести дело до серии пенальти - 5:6.
"Конечно, я хочу продолжать работу в "ПСЖ"! Но сейчас рано давать какие-либо оценки. Мне нужно подумать несколько дней. Это непростая ситуация.
Мне сложно объяснить наше поражение. Мы очень мощно начали, создали множество моментов. Непонятно, что случилось с нами после счета 2:0.
Мбаппе? Обычно он очень надежен в решающих матчах. Сегодня он играл без присущей ему уверенности. Красная карточка - это необычно для него", - цитирует Тухеля Goal.
"Газета.ру"
В финале Кубка Франции "ПСЖ" проиграл "Ренну". Подопечные Тухеля вели со счетом 2:0, однако позволили сравнять и довести дело до серии пенальти - 5:6.
"Конечно, я хочу продолжать работу в "ПСЖ"! Но сейчас рано давать какие-либо оценки. Мне нужно подумать несколько дней. Это непростая ситуация.
Мне сложно объяснить наше поражение. Мы очень мощно начали, создали множество моментов. Непонятно, что случилось с нами после счета 2:0.
Мбаппе? Обычно он очень надежен в решающих матчах. Сегодня он играл без присущей ему уверенности. Красная карточка - это необычно для него", - цитирует Тухеля Goal.
"Газета.ру"
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