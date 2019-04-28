Томас Тухель хочет продолжить работать в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о своем будущем во французской команде.В финале Кубка Франции "ПСЖ" проиграл "Ренну". Подопечные Тухеля вели со счетом 2:0, однако позволили сравнять и довести дело до серии пенальти - 5:6."Конечно, я хочу продолжать работу в "ПСЖ"! Но сейчас рано давать какие-либо оценки. Мне нужно подумать несколько дней. Это непростая ситуация.Мне сложно объяснить наше поражение. Мы очень мощно начали, создали множество моментов. Непонятно, что случилось с нами после счета 2:0.Мбаппе? Обычно он очень надежен в решающих матчах. Сегодня он играл без присущей ему уверенности. Красная карточка - это необычно для него", - цитирует Тухеля Goal.