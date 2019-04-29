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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Марсель 34 54
6 Монпелье 33 51
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности

Вероник Рабьо, мать полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо, заявила, что клуб в будущем пострадает от своего отношения к футболисту.

"Я бесконечно благодарна Атему Бен-Арфа за его слова и поддержку. Если бы он это не сказал, я бы не заговорила. Нужно всегда уважать людей вокруг. Если вы этого не делаете, то в какой-то момент придёт расплата. Думаю, однажды Адриен тоже встретится с "ПСЖ" и доставит им проблемы. Потому что это жизнь. Когда делаешь что-то не так, всегда есть последствия.

Президент клуба принял максимально несправедливое решение, все знают это. Сделав это, он отравил команду ядом, и в последние пять месяцев мы видим последствия. Он своими руками разрушил свою команду, потому что забыл о человечности. Аль-Хелаифи показал, что не знает не только футбол и своих игроков, но и людей в целом", — цитирует мать футболиста L’Equipe.
Теги: Лига 1 ПСЖ Рабьо
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:07)
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Болеет за:
«Локомотив»
Нужно всегда уважать людей вокруг.

Даже у саудовского принца не хватает уважения для игроков, что уж говорить про наши клубы.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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