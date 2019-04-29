Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
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|24
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Игроки "ПСЖ" недовольны игрой Леандро Паредеса
Некоторые футболисты "ПСЖ" недовольны игрой полузащитника Леандро Паредеса, который перешел во французский клуб зимой из "Зенита".
Как сообщает Сalciomercato со ссылкой на L’Equipe, несколько игроков "ПСЖ" считают, что он не соответствует уровню клуба. Ему это высказали в лицо.
Паредес перешёл в "ПСЖ" за €40 млн в зимнее трансферное окно. В составе новой команды 24-летний полузащитник вышел на поле в 11 матчах французской Лиги 1 и отметился одной результативной передачей.
Как сообщает Сalciomercato со ссылкой на L’Equipe, несколько игроков "ПСЖ" считают, что он не соответствует уровню клуба. Ему это высказали в лицо.
Паредес перешёл в "ПСЖ" за €40 млн в зимнее трансферное окно. В составе новой команды 24-летний полузащитник вышел на поле в 11 матчах французской Лиги 1 и отметился одной результативной передачей.
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