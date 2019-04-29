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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Марсель 34 54
6 Монпелье 33 51
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
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20 Генгам 34 24
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Игроки "ПСЖ" недовольны игрой Леандро Паредеса

Некоторые футболисты "ПСЖ" недовольны игрой полузащитника Леандро Паредеса, который перешел во французский клуб зимой из "Зенита".

Как сообщает Сalciomercato со ссылкой на L’Equipe, несколько игроков "ПСЖ" считают, что он не соответствует уровню клуба. Ему это высказали в лицо.

Паредес перешёл в "ПСЖ" за €40 млн в зимнее трансферное окно. В составе новой команды 24-летний полузащитник вышел на поле в 11 матчах французской Лиги 1 и отметился одной результативной передачей.
Теги: Паредес ПСЖ Лига 1
Сегодня, 17:43
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14
(4)
#14  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:14)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Паредеса не защищаю. Но.
А что другие игроки уровень держат что ли?
Петушок бразильский? Такое же днище..
По итогу 2 чемпионата за пол миллиарда. Это такой уровень распила. Нам такое и не снилось


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#13  Irbis   (Сегодня, 18:09)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Городовой,
Зато пришли люди которые приносят нам очки! Хоть продажей паредес оказался полезен
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#12  Rasmuz   (Сегодня, 18:08)
  • +2
  •  (4)

Паредеса продали на пике цены. Это отличная сделка для Зенита. Плюс три конкретных покупки. И Дзю совсем другой рядом с Азмуном.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#11  Schweinsteiger   (Сегодня, 18:08)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
самый топовый трансфер у бомжей, такое говно сплавить за такие деньги... ничего не скажешь, респект


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#10  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:06)
  • -1
  •  (1)

Ну это изночально было ясно ,он не уровень такого клуба
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#9  Городовой  Россия (Сегодня, 18:05)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ха)Паредес и там по полю пехом с ленцой ходит)Талант у парня огромен,но еще более огромны пофигизм,лень,игра по настроению и напрочь отсутствует профессионализм.Без него Зенит играет лучше.Сбагрили тунеядца и норм)Теперь пусть Псж с ним мучается.И никуда они его не продадут дорого.В Китай?Да кому там нужен человек,которому положить на свою работу и клуб,чьи цвета он защищает?


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#8  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:55)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, простите ребята... Больше его никто не брал, а тем более за такие бабки!))) Человеку, его сбагрившему, категорический респект и уважуха! Давно, такого лентяя и пижона на поле, не встречал!
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 17:54)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Для Зенита это был архиважный игрок, за него троих нужных клубу игроков взяли.

Никогда об этом не задумывался, а ведь точку!
Паредес лентяй, мы знаем.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  MIG  Piter (Сегодня, 17:54)
  • +5
  •  (7)
online

Как же хорошо, что сплавили этого гавнюка. Бесячий тип с раздутым ЧСВ. Пусть окунется в реальность
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да, хорошо его продали и очень вовремя. Парнишка, видимо, себя переоценивает. И особенно не любит "таскать рояль".


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 17:49)
  • +6
  •  (10)

В ПСЖ думали что это аргентинский эсклюзив а это китайский ширпотреб за 40 лямов! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:49)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Для Зенита это был архиважный игрок, за него троих нужных клубу игроков взяли.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 17:49)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Кубань»
Сбагрили за хорошие деньги и вовремя.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#1  Egoist  Краснодар (Сегодня, 17:48)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
ясен пень. он игрок уровня рфпл не более. и то ленивый...
Регистрация: 8.10.2015 [жалоба]
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