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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Марсель 34 54
6 Монпелье 33 51
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Ренном"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку команды на предстоящий матч 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна".

Вратари – Бенальо, Си;

Защитники – Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Балло-Туре, Бадиашиле;

Полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;

Нападающие – Силла, Фалькао, Мбула.

Теги: Монако Головин Лига 1
Сегодня, 14:47
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#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 14:50)
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Болеет за:
ЦСКА
С Бенальо каши не сваришь
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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