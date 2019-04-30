Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
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Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Ренном"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку команды на предстоящий матч 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна".
Вратари – Бенальо, Си;
Защитники – Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Балло-Туре, Бадиашиле;
Полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;
Нападающие – Силла, Фалькао, Мбула.
Вратари – Бенальо, Си;
Защитники – Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Балло-Туре, Бадиашиле;
Полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;
Нападающие – Силла, Фалькао, Мбула.
? Le groupe Rouge & Blanc retenu par Leonardo Jardim pour le 1er objectif de la semaine : Rennes, demain, au Roazhon Park pour la J3?4? de L1 - #SRFCASM pic.twitter.com/qoMeNCSTFV— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 30, 2019
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