Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Новости партнеров

Кристоф Дюгарри: 47 миллионов за Паредеса - просто грабеж. Этот парень медленнее меня

Экс-полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри высмеял покупку "ПСЖ" полузащитника Леандро Паредеса у "Зенита".

"Паредес медленнее меня. Он вообще не добавляет "ПСЖ" скорости. 47 миллионов евро за него - откровенный грабеж. Я смеюсь во весь голос", - цитирует RMC Дюгарри.
Теги: Лига 1 ПСЖ Паредес
Сегодня, 09:24
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#5  DROOZD  брянск (Сегодня, 10:19)
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Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
А вы бесплатно взять ,да Вить?маркизио например


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#4  zenit47  СПБ (Сегодня, 10:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Колян Безмолвный,
Вы то можете только отдать бесплатно
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 09:55)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо унывать!Можем подобрать в нашей лиге для вас другого игрока!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 09:37)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мы тоже смеёмся над вами )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 09:32)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зенитовские "торговцы чёрным деревом" хорошо знают своё дело. И редко теряют деньги на сделках.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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