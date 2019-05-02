ФК "Ним" - о рекорде Месси: 600 голов и ни одного в наши ворота...

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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Футбольный клуб "Ним" на своей странице прокомментировал юбилейный гол Лионеля Месси за "Барселону".
"600 голов и ни одного в наши ворота", - говорится в сообщении "Нима" в Твиттере.
"600 голов и ни одного в наши ворота", - говорится в сообщении "Нима" в Твиттере.
600 buts et toujours 0 contre nous ?https://t.co/Ss2KiEghKn— N?mes Olympique (@nimesolympique) May 1, 2019
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