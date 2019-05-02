ФК "Ним" - о рекорде Месси: 600 голов и ни одного в наши ворота...

600 buts et toujours 0 contre nous ?https://t.co/Ss2KiEghKn — N?mes Olympique (@nimesolympique) May 1, 2019

Футбольный клуб "Ним" на своей странице прокомментировал юбилейный гол Лионеля Месси за "Барселону"."600 голов и ни одного в наши ворота", - говорится в сообщении "Нима" в Твиттере.