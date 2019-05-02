Владельцы "ПСЖ" могут снизить финансирование клуба ради приобретения итальянской "Ромы" .Как утверждает Le Parisien, в руководстве парижской команды устали от постоянной критики в адрес принадлежащего ему клуба и считает, что негативные высказывания в адрес "ПСЖ" вредят и его имиджу.Владельцев "ПСЖ" также не устраивают высокие налоги во Франции — за восемь лет французское правительство получило от владельцев "ПСЖ" миллиарда евро в виде налогов. Сейчас уже идут переговоры о покупке "Ромы" компанией Qatar Sports Investment.По информации источника, будущее «ПСЖ» пока ничто не угрожает, но долгосрочные финансовые поступления в казну клуба напрямую зависят от результатов в ближайшие несколько лет.