Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
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Владельцы "ПСЖ" могут снизить финансирование клуба
Владельцы "ПСЖ" могут снизить финансирование клуба ради приобретения итальянской "Ромы" .
Как утверждает Le Parisien, в руководстве парижской команды устали от постоянной критики в адрес принадлежащего ему клуба и считает, что негативные высказывания в адрес "ПСЖ" вредят и его имиджу.
Владельцев "ПСЖ" также не устраивают высокие налоги во Франции — за восемь лет французское правительство получило от владельцев "ПСЖ" миллиарда евро в виде налогов. Сейчас уже идут переговоры о покупке "Ромы" компанией Qatar Sports Investment.
По информации источника, будущее «ПСЖ» пока ничто не угрожает, но долгосрочные финансовые поступления в казну клуба напрямую зависят от результатов в ближайшие несколько лет.
Как утверждает Le Parisien, в руководстве парижской команды устали от постоянной критики в адрес принадлежащего ему клуба и считает, что негативные высказывания в адрес "ПСЖ" вредят и его имиджу.
Владельцев "ПСЖ" также не устраивают высокие налоги во Франции — за восемь лет французское правительство получило от владельцев "ПСЖ" миллиарда евро в виде налогов. Сейчас уже идут переговоры о покупке "Ромы" компанией Qatar Sports Investment.
По информации источника, будущее «ПСЖ» пока ничто не угрожает, но долгосрочные финансовые поступления в казну клуба напрямую зависят от результатов в ближайшие несколько лет.
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