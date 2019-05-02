Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Владельцы "ПСЖ" могут снизить финансирование клуба

Владельцы "ПСЖ" могут снизить финансирование клуба ради приобретения итальянской "Ромы" .

Как утверждает Le Parisien, в руководстве парижской команды устали от постоянной критики в адрес принадлежащего ему клуба и считает, что негативные высказывания в адрес "ПСЖ" вредят и его имиджу.

Владельцев "ПСЖ" также не устраивают высокие налоги во Франции — за восемь лет французское правительство получило от владельцев "ПСЖ" миллиарда евро в виде налогов. Сейчас уже идут переговоры о покупке "Ромы" компанией Qatar Sports Investment.

По информации источника, будущее «ПСЖ» пока ничто не угрожает, но долгосрочные финансовые поступления в казну клуба напрямую зависят от результатов в ближайшие несколько лет.
Теги: Лига 1 ПСЖ
Сегодня, 12:27
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