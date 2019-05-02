Александр Головин считает закономерной ничью "Монако" в матче с "Ренном"

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
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Хавбек "Монако" Александр Головин высказался относительно итога встречи 34-го тура французской Лиги 1 с "Ренном" (2:2), передает "Чемпионат.сом".
В матче на выезде монегаски смогли отыграть два мяча, уступая 0:2 после первого игрового отрезка.
"Учитывая, что в ходе игры мы уступали со счетом 0:2, ничья - это далеко не самый худший результат. Тем более, учитывая положение в турнирной таблице, цепляться стоит за каждое очко. Тяжело стартовать с двух грубых ошибок, которые не упусти противник", - сказал россиянин.
Он отметил, что противостояние шло на равных, поэтому результат матча можно считать закономерным.
В матче на выезде монегаски смогли отыграть два мяча, уступая 0:2 после первого игрового отрезка.
"Учитывая, что в ходе игры мы уступали со счетом 0:2, ничья - это далеко не самый худший результат. Тем более, учитывая положение в турнирной таблице, цепляться стоит за каждое очко. Тяжело стартовать с двух грубых ошибок, которые не упусти противник", - сказал россиянин.
Он отметил, что противостояние шло на равных, поэтому результат матча можно считать закономерным.
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