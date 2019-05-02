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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Александр Головин считает закономерной ничью "Монако" в матче с "Ренном"

Хавбек "Монако" Александр Головин высказался относительно итога встречи 34-го тура французской Лиги 1 с "Ренном" (2:2), передает "Чемпионат.сом".

В матче на выезде монегаски смогли отыграть два мяча, уступая 0:2 после первого игрового отрезка.

"Учитывая, что в ходе игры мы уступали со счетом 0:2, ничья - это далеко не самый худший результат. Тем более, учитывая положение в турнирной таблице, цепляться стоит за каждое очко. Тяжело стартовать с двух грубых ошибок, которые не упусти противник", - сказал россиянин.

Он отметил, что противостояние шло на равных, поэтому результат матча можно считать закономерным.
Теги: Головин Ренн Монако Лига 1
Сегодня, 16:31
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