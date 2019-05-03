Франция Лига 1 2018/19 
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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка страны против "Ренна" (2:2, 5:6 по пенальти).

На 118-й минуте 20-летний игрок потерял мяч и шипами ударил по колену защитника соперников Дамьена да Сильву. За это он был удален с поля.


Теги: Лига 1 Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 14:36
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