Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
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Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка страны против "Ренна" (2:2, 5:6 по пенальти).
На 118-й минуте 20-летний игрок потерял мяч и шипами ударил по колену защитника соперников Дамьена да Сильву. За это он был удален с поля.
На 118-й минуте 20-летний игрок потерял мяч и шипами ударил по колену защитника соперников Дамьена да Сильву. За это он был удален с поля.
Horrible foul from Mbapp?. Should get a three match ban in Ligue 1 so that Messi gets his deserved golden boot. ? pic.twitter.com/TJAKfQzTKd— Fiaz Hamzath (@fiaz_hamzath) April 27, 2019
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