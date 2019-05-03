Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции

Horrible foul from Mbapp?. Should get a three match ban in Ligue 1 so that Messi gets his deserved golden boot. ? pic.twitter.com/TJAKfQzTKd — Fiaz Hamzath (@fiaz_hamzath) April 27, 2019

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка страны против "Ренна" (2:2, 5:6 по пенальти).На 118-й минуте 20-летний игрок потерял мяч и шипами ударил по колену защитника соперников Дамьена да Сильву. За это он был удален с поля.