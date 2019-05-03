Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
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Правительство Катара может сократить финансирование "ПСЖ" из-за негативного имиджа
Правительство Катара рассматривает вариант сокращения финансирования "ПСЖ", сообщает Le Parisien.
Руководство страны, управляющее парижанами через фонд Qatar Sports Investments, недовольно негативным имиджем, сложившимся вокруг клуба.
В "ПСЖ" вливаются крупные средства, однако клуб, выигрывающий большинство турниров на внутреннем уровне, не может добиться успеха в Лиге чемпионов. Несколько раз клуб оказывался в центре скандала из-за нарушения финансового fair play, а любая его неудача становится поводом для насмешек.
В 2017 году "ПСЖ" приобрел у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Эта сумма более чем в два раза превышала предыдущий трансферный рекорд - годом ранее "Манчестер Юнайтед" заплатил за Поля Погба 105 миллионов. Кроме того, в том же 2017 году парижане взяли в аренду у "Монако" Кильяна Мбаппе с обязательным выкупом в размере 180 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"
Руководство страны, управляющее парижанами через фонд Qatar Sports Investments, недовольно негативным имиджем, сложившимся вокруг клуба.
В "ПСЖ" вливаются крупные средства, однако клуб, выигрывающий большинство турниров на внутреннем уровне, не может добиться успеха в Лиге чемпионов. Несколько раз клуб оказывался в центре скандала из-за нарушения финансового fair play, а любая его неудача становится поводом для насмешек.
В 2017 году "ПСЖ" приобрел у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Эта сумма более чем в два раза превышала предыдущий трансферный рекорд - годом ранее "Манчестер Юнайтед" заплатил за Поля Погба 105 миллионов. Кроме того, в том же 2017 году парижане взяли в аренду у "Монако" Кильяна Мбаппе с обязательным выкупом в размере 180 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"
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