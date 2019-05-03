Правительство Катара может сократить финансирование "ПСЖ" из-за негативного имиджа

Правительство Катара рассматривает вариант сокращения финансирования "ПСЖ", сообщает Le Parisien.Руководство страны, управляющее парижанами через фонд Qatar Sports Investments, недовольно негативным имиджем, сложившимся вокруг клуба.В "ПСЖ" вливаются крупные средства, однако клуб, выигрывающий большинство турниров на внутреннем уровне, не может добиться успеха в Лиге чемпионов. Несколько раз клуб оказывался в центре скандала из-за нарушения финансового fair play, а любая его неудача становится поводом для насмешек.В 2017 году "ПСЖ" приобрел у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Эта сумма более чем в два раза превышала предыдущий трансферный рекорд - годом ранее "Манчестер Юнайтед" заплатил за Поля Погба 105 миллионов. Кроме того, в том же 2017 году парижане взяли в аренду у "Монако" Кильяна Мбаппе с обязательным выкупом в размере 180 миллионов евро.