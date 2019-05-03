Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Правительство Катара может сократить финансирование "ПСЖ" из-за негативного имиджа

Правительство Катара рассматривает вариант сокращения финансирования "ПСЖ", сообщает Le Parisien.

Руководство страны, управляющее парижанами через фонд Qatar Sports Investments, недовольно негативным имиджем, сложившимся вокруг клуба.

В "ПСЖ" вливаются крупные средства, однако клуб, выигрывающий большинство турниров на внутреннем уровне, не может добиться успеха в Лиге чемпионов. Несколько раз клуб оказывался в центре скандала из-за нарушения финансового fair play, а любая его неудача становится поводом для насмешек.

В 2017 году "ПСЖ" приобрел у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Эта сумма более чем в два раза превышала предыдущий трансферный рекорд - годом ранее "Манчестер Юнайтед" заплатил за Поля Погба 105 миллионов. Кроме того, в том же 2017 году парижане взяли в аренду у "Монако" Кильяна Мбаппе с обязательным выкупом в размере 180 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ПСЖ Лига 1
Сегодня, 19:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  пончевед   (Сегодня, 19:54)
  • -1
  •  (1)
online

а правительству РФ пофиг на репутацию своей содержанки...грустно.даже арабы бабло считают...
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 19:21)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
из всех игроков неймар больше всех репутацию и портит.то симулирует.то рыдает.то скандалит с Кавани.то фану леща отвешивает


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама