Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1

В матче французской Лиги 1 "Страсбург" принимал "Марсель".

Чемпионат Франции

35 тур

"Страсбург" – "Марсель" 1:1

Гол: Лала, 65 - Жермен, 48

"Страсбург": Зельс, Митрович, Коне, Кароль, Лала, Каси, Сиссоко (Томассон, 63), Мартен, Фофана, Да Кошта (Мотиба, 78), Ажорк (Гонсалвес, 89)

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сакаи, Камара, Рами (Амави, 80), Окампос, Густаво, Стротман (Н'Джие, 85), Лопес, Балотелли (Пайе, 80), Жермен

Предупреждения: Стротман, 55, Рами, 64, Ажорк, 89
Теги: Страсбург Марсель Лига 1
Вчера, 23:43
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