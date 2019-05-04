Томасом Тухелем интересуются "Бавария" и "Челси"

Мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси" заинтересованы в услугах главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля, сообщает RMC.Клубы готовы вступить в переговоры с тренером, если руководство парижан уволить немца за неоднозначный сезон: "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, но не смог добиться успеха во внутренних кубках, а также в Лиге чемпионов. Сам специалист отметил, что не собирается уходить из "ПСЖ".