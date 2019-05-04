Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
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"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой"
В матче 35-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццей" со счётом 1:1.
Чемпионат Франции
35 тур
"ПСЖ" – "Ницца" 1:1
Гол: Неймар, 60 (пен.) - Кнеп, 46
"ПСЖ": Ареола, Алвес, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Паредес (Курзава, 66), Дракслер (Диаби, 66), Верратти, Ди Мария, Неймар, Кавани
"Ницца": Бенитес, Эрей, Бонфин, Сарр, Аталь, Бюрнер (Срарфи, 89), Тамез, Лис-Мелу, Данило, Сент-Максимен (Ле Бихан, 75), Кнеп (Макенго, 61)
Предупреждения: Верратти, 54, Аталь, 69, Бонфин, 90+6, Кавани, 90+7, Эрей, 90+8
Чемпионат Франции
35 тур
"ПСЖ" – "Ницца" 1:1
Гол: Неймар, 60 (пен.) - Кнеп, 46
"ПСЖ": Ареола, Алвес, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Паредес (Курзава, 66), Дракслер (Диаби, 66), Верратти, Ди Мария, Неймар, Кавани
"Ницца": Бенитес, Эрей, Бонфин, Сарр, Аталь, Бюрнер (Срарфи, 89), Тамез, Лис-Мелу, Данило, Сент-Максимен (Ле Бихан, 75), Кнеп (Макенго, 61)
Предупреждения: Верратти, 54, Аталь, 69, Бонфин, 90+6, Кавани, 90+7, Эрей, 90+8
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