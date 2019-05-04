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Лилль
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Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой"

В матче 35-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццей" со счётом 1:1.

Чемпионат Франции

35 тур

"ПСЖ" – "Ницца" 1:1

Гол: Неймар, 60 (пен.) - Кнеп, 46

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Паредес (Курзава, 66), Дракслер (Диаби, 66), Верратти, Ди Мария, Неймар, Кавани

"Ницца": Бенитес, Эрей, Бонфин, Сарр, Аталь, Бюрнер (Срарфи, 89), Тамез, Лис-Мелу, Данило, Сент-Максимен (Ле Бихан, 75), Кнеп (Макенго, 61)

Предупреждения: Верратти, 54, Аталь, 69, Бонфин, 90+6, Кавани, 90+7, Эрей, 90+8
Теги: ПСЖ Ницца Лига 1
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#1  plast  Спб (Сегодня, 20:06)
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псж не может раму собрать уже который матч
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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