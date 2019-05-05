Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 35 85
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 35 62
5 Монпелье 35 55
6 Марсель 35 55
7 Ницца 35 52
8 Ним 35 49
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Нант 35 46
12 Анже 35 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 35 37
16 Амьен 35 34
17 Монако 35 33
18 Кан 35 30
19 Дижон 35 28
20 Генгам 35 25
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Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"

Во Франции раскрыли подробности контракта французского нападающего Килиана Мбаппе в "Пари Сен-Жермен".

По информации leJDD, французский журналист Арно Херман в своем документальном фильме, посвященном Мбаппе, узнал детали соглашения футболиста с "ПСЖ". Отмечается, что за один месяц француз получает почти €1,5 млн в месяц до вычета налогов. При этом Мбаппе получает бонусы в размере €259 тысяч в месяц за соблюдение этических норм.

Всего оклад Килиана после вычета налогов составляет €775 тысяч в месяц, а его реальный доход за один год в "ПСЖ" достигает € 9,3 млн.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе ПСЖ Лига 1
Вчера, 23:23
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