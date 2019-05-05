Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"

Во Франции раскрыли подробности контракта французского нападающего Килиана Мбаппе в "Пари Сен-Жермен".По информации leJDD, французский журналист Арно Херман в своем документальном фильме, посвященном Мбаппе, узнал детали соглашения футболиста с "ПСЖ". Отмечается, что за один месяц француз получает почти €1,5 млн в месяц до вычета налогов. При этом Мбаппе получает бонусы в размере €259 тысяч в месяц за соблюдение этических норм.Всего оклад Килиана после вычета налогов составляет €775 тысяч в месяц, а его реальный доход за один год в "ПСЖ" достигает € 9,3 млн.