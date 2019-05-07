Даниель Субашич не сыграет в этом сезоне

Вратарь "Монако" Даниель Субашич не поможет своей команде в нынешнем сезоне на поле больше не выйдет, информирует L’Equipe.Футболист сборной Хорватии получил травму в игре чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (2:3).Таким образом, Субашич не сыграет в матчах с "Нимом", "Амьеном" и "Ниццей".