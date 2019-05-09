Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 35 85
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 35 62
5 Монпелье 35 55
6 Марсель 35 55
7 Ницца 35 52
8 Ним 35 49
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Нант 35 46
12 Анже 35 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 35 37
16 Амьен 35 34
17 Монако 35 33
18 Кан 35 30
19 Дижон 35 28
20 Генгам 35 25
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"Монако": Субашич не сыграет до конца сезона, Бенальо вернулся в общую группу

"Монако" опубликовал информацию о травмированных футболистах команды.

Стеван Йоветич успешно перенес операцию и начал процесс реабилитации. Даниель Субашич из-за разрыва крестообразной связки не появится на поле до конца сезона. Виллем Жеббель проводит занятия по индивидуальной программе. Сеск Фабрегас и Пьетро Пеллегри проводят восстановительные тренировки.

Жорж-Кевин Нкуду, Вильям Венкер, Диего Бенальо и Андреа Раджи вернулись в общую группу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бенальо Субашич Монако Лига 1
Сегодня, 16:39
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