Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 35 85
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 35 55
7 Ницца 35 52
8 Ним 35 49
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Нант 35 46
12 Анже 35 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 35 37
16 Амьен 35 34
17 Монако 35 33
18 Кан 35 30
19 Дижон 35 28
20 Генгам 35 25
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Роналдо: знаю, что Неймар не продается

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо уверен, что его соотечественник Неймар не присоединится к "Реалу".

"Об игроках такого уровня всегда много слухов, но в них нет ничего конкретного или официального. Это нормально, потому что Неймар – выдающийся игрок, и любая команда в мировом футболе хотела бы его заполучить. Однако, в соответствии с тем, что я знаю, он не продается", - цитирует Football Espana Роналдо.
Теги: Роналдо Неймар ПСЖ
Сегодня, 08:29
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