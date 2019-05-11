Роналдо: знаю, что Неймар не продается

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо уверен, что его соотечественник Неймар не присоединится к "Реалу"."Об игроках такого уровня всегда много слухов, но в них нет ничего конкретного или официального. Это нормально, потому что Неймар – выдающийся игрок, и любая команда в мировом футболе хотела бы его заполучить. Однако, в соответствии с тем, что я знаю, он не продается", - цитирует Football Espana Роналдо.