Роналдо: знаю, что Неймар не продается

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбург
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анже
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:08
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
00:59
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (2)
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (2)
Вчера, 23:43
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Вчера, 23:14
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Вчера, 22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (10)
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (10)
Вчера, 22:28
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
Вчера, 21:53
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки (1)
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки (1)
Вчера, 21:33
Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
Вчера, 21:17
Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
Вчера, 21:11
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Вчера, 20:54
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (47)
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (47)
Вчера, 20:52
Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
Вчера, 20:31
Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА (1)
Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА (1)
Вчера, 19:51
Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
Вчера, 19:37
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Вчера, 19:26
В Подмосковье избили бывшего форварда сборной Казахстана (2)
В Подмосковье избили бывшего форварда сборной Казахстана (2)
Вчера, 19:20
"Динамо" повторило клубный рекорд
"Динамо" повторило клубный рекорд
Вчера, 19:05
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (66)
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (66)
Вчера, 18:34
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (18)
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (18)
Вчера, 18:21
"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Анжи" (15)
"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Анжи" (15)
Вчера, 18:08
Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина" (5)
Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина" (5)
Вчера, 17:50
Григорий Иванов: благодарны Погребняку, но лучше бы выиграли 1:0 и даже без гола Павла (1)
Григорий Иванов: благодарны Погребняку, но лучше бы выиграли 1:0 и даже без гола Павла (1)
Вчера, 17:36
Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Вчера, 17:20
Дмитрий Селюк: турецкие клубы очень хотят видеть Каборе у себя (2)
Дмитрий Селюк: турецкие клубы очень хотят видеть Каборе у себя (2)
Роналдо: знаю, что Неймар не продается
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо уверен, что его соотечественник Неймар не присоединится к "Реалу".
"Об игроках такого уровня всегда много слухов, но в них нет ничего конкретного или официального. Это нормально, потому что Неймар – выдающийся игрок, и любая команда в мировом футболе хотела бы его заполучить. Однако, в соответствии с тем, что я знаю, он не продается", - цитирует Football Espana Роналдо.
"Об игроках такого уровня всегда много слухов, но в них нет ничего конкретного или официального. Это нормально, потому что Неймар – выдающийся игрок, и любая команда в мировом футболе хотела бы его заполучить. Однако, в соответствии с тем, что я знаю, он не продается", - цитирует Football Espana Роналдо.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.