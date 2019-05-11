Томас Тухель заявил, что не будет назначать Неймара капитаном "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что не планирует делать нападающего Неймара капитаном команды."Есть много способов показать, что ты лидер. Неймар – художник, творческий игрок. Он может быть лидером с его качествами и смелостью. Но я очень доволен тем, как Тиагу Силва и Маркиньюс исполняют роль капитана. Я не буду менять иерархию", - приводит слова немецкого специалиста RMC.