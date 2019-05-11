Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 35 85
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 35 55
7 Ницца 35 52
8 Ним 35 49
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Нант 35 46
12 Анже 35 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 35 37
16 Амьен 35 34
17 Монако 35 33
18 Кан 35 30
19 Дижон 35 28
20 Генгам 35 25
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Томас Тухель заявил, что не будет назначать Неймара капитаном "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что не планирует делать нападающего Неймара капитаном команды.

"Есть много способов показать, что ты лидер. Неймар – художник, творческий игрок. Он может быть лидером с его качествами и смелостью. Но я очень доволен тем, как Тиагу Силва и Маркиньюс исполняют роль капитана. Я не буду менять иерархию", - приводит слова немецкого специалиста RMC.
Теги: Тухель Неймар ПСЖ
Сегодня, 09:19
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#1  anonymous   (Сегодня, 09:25)
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а будет ли сам Тухель в след. сезоне?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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