Томас Тухель заявил, что не будет назначать Неймара капитаном "ПСЖ"

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбург
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анже
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что не планирует делать нападающего Неймара капитаном команды.
"Есть много способов показать, что ты лидер. Неймар – художник, творческий игрок. Он может быть лидером с его качествами и смелостью. Но я очень доволен тем, как Тиагу Силва и Маркиньюс исполняют роль капитана. Я не буду менять иерархию", - приводит слова немецкого специалиста RMC.
"Есть много способов показать, что ты лидер. Неймар – художник, творческий игрок. Он может быть лидером с его качествами и смелостью. Но я очень доволен тем, как Тиагу Силва и Маркиньюс исполняют роль капитана. Я не буду менять иерархию", - приводит слова немецкого специалиста RMC.
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