"ПСЖ" ведет переговоры о трансфере Джеко

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|...
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|...
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
Лента новостей:
03:08
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
00:59
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (2)
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (2)
Вчера, 23:43
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Вчера, 23:14
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Вчера, 22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
Вчера, 22:28
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
Вчера, 21:53
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки (1)
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки (1)
Вчера, 21:33
Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
Вчера, 21:17
Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
Вчера, 21:11
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Вчера, 20:54
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (48)
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (48)
Вчера, 20:52
Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
Вчера, 20:31
Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА (1)
Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА (1)
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Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
"ПСЖ" ведет переговоры о трансфере Джеко
Форвард "Ромы" Эдин Джеко летом может перейти в "ПСЖ", информирует France Football.
Парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки. В Париже игрока рассматривают в качестве замены Эдинсону Кавани, который в ближайшее межсезонье может сменить клуб.
Парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки. В Париже игрока рассматривают в качестве замены Эдинсону Кавани, который в ближайшее межсезонье может сменить клуб.
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