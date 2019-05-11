"ПСЖ" ведет переговоры о трансфере Джеко

Форвард "Ромы" Эдин Джеко летом может перейти в "ПСЖ", информирует France Football.Парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки. В Париже игрока рассматривают в качестве замены Эдинсону Кавани, который в ближайшее межсезонье может сменить клуб.