Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Все матчи 38-го тура чемпионата Франции перенесены

Матчи 38-го тура чемпионата Франции были перенесены.

Как сообщает GFFN, все игры заключительного игрового дня состоятся в пятницу, 24 мая. Изначально, матчи должны были пройти в субботу, 25 мая.
Сегодня, 11:26
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