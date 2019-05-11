Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ним
Ницца
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 36 88
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 35 55
7 Ним 36 52
8 Ницца 35 52
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Нант 35 46
12 Анже 36 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 35 37
16 Амьен 35 34
17 Монако 36 33
18 Кан 35 30
19 Дижон 35 28
20 Генгам 35 25
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"Монако" с Головиным проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета

В 36-м туре французской Лиги 1 "Ним" принимал "Монако".

Чемпионат Франции

36 тур

"Ним" – "Монако" 1:0

Гол: Рипар, 9

"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Мауасса, Алакуш (Пакуис, 82), Ферри, Саванье, Буанга, Бобишон (Валс 87), Рипар, Тиуб

"Монако": Бенальо, Сидибе, Налдо (Винисиус, 46), Глик, Жемерсон, Балло-Туре, Головин, Силва, Лопеш (Силла, 83), Мартинш (Шадли, 89), Фалькао

Предупреждения: Силва, 16, Головин, 41, Буанга, 45+1, Балло-Туре, 61
Теги: Ним Монако Лига 1
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