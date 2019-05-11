Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ним
|36
|52
|8
|Ницца
|35
|52
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбург
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анже
|36
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|36
|33
|18
|Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25
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"Монако" с Головиным проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета
В 36-м туре французской Лиги 1 "Ним" принимал "Монако".
Чемпионат Франции
36 тур
"Ним" – "Монако" 1:0
Гол: Рипар, 9
"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Мауасса, Алакуш (Пакуис, 82), Ферри, Саванье, Буанга, Бобишон (Валс 87), Рипар, Тиуб
"Монако": Бенальо, Сидибе, Налдо (Винисиус, 46), Глик, Жемерсон, Балло-Туре, Головин, Силва, Лопеш (Силла, 83), Мартинш (Шадли, 89), Фалькао
Предупреждения: Силва, 16, Головин, 41, Буанга, 45+1, Балло-Туре, 61
Чемпионат Франции
36 тур
"Ним" – "Монако" 1:0
Гол: Рипар, 9
"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Мауасса, Алакуш (Пакуис, 82), Ферри, Саванье, Буанга, Бобишон (Валс 87), Рипар, Тиуб
"Монако": Бенальо, Сидибе, Налдо (Винисиус, 46), Глик, Жемерсон, Балло-Туре, Головин, Силва, Лопеш (Силла, 83), Мартинш (Шадли, 89), Фалькао
Предупреждения: Силва, 16, Головин, 41, Буанга, 45+1, Балло-Туре, 61
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