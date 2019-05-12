Леонарду Жардим отреагировал на недовольство фанатов

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал недовольство болельщиков игрой команды."Что касается болельщиков, то это нормально, что они недовольны. Среди нас нет довольных ситуацией. Это настоящее испытание для тех, кто поддерживает "Монако". У нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию, и делать это нужно вместе", - цитирует Жардима пресс-служба клуба.