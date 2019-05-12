Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 36 88
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 35 55
7 Ницца 36 55
8 Ним 36 52
9 Реймс 36 49
10 Страсбург 36 46
11 Нант 36 46
12 Анже 36 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 36 38
16 Амьен 36 35
17 Монако 36 33
18 Кан 36 33
19 Дижон 36 31
20 Генгам 35 25
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Леонарду Жардим отреагировал на недовольство фанатов

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал недовольство болельщиков игрой команды.

"Что касается болельщиков, то это нормально, что они недовольны. Среди нас нет довольных ситуацией. Это настоящее испытание для тех, кто поддерживает "Монако". У нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию, и делать это нужно вместе", - цитирует Жардима пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Жардим Монако Ним Лига 1
Сегодня, 10:03
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