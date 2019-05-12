Леонарду Жардим отреагировал на недовольство фанатов

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|36
|55
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Страсбург
|36
|46
|11
|Нант
|36
|46
|12
|Анже
|36
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|35
|25
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:00
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается
00:47
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Вчера, 22:42
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Вчера, 22:02
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (13)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (13)
Вчера, 21:49
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (6)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (6)
Вчера, 21:22
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Вчера, 20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (8)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (8)
Вчера, 20:16
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Вчера, 20:03
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Вчера, 19:46
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (3)
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (3)
Вчера, 19:14
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Вчера, 19:06
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
Вчера, 18:56
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
Вчера, 18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Вчера, 18:27
"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
Вчера, 17:51
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Вчера, 17:43
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
Вчера, 17:24
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
Вчера, 17:08
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (16)
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (16)
Вчера, 16:18
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
Вчера, 15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (32)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (32)
Вчера, 15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (15)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (15)
Леонарду Жардим отреагировал на недовольство фанатов
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал недовольство болельщиков игрой команды.
"Что касается болельщиков, то это нормально, что они недовольны. Среди нас нет довольных ситуацией. Это настоящее испытание для тех, кто поддерживает "Монако". У нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию, и делать это нужно вместе", - цитирует Жардима пресс-служба клуба.
"Газета.ру"
"Что касается болельщиков, то это нормально, что они недовольны. Среди нас нет довольных ситуацией. Это настоящее испытание для тех, кто поддерживает "Монако". У нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию, и делать это нужно вместе", - цитирует Жардима пресс-служба клуба.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.