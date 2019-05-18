Гол и результативная передача Головина помогли "Монако" обыграть "Амьен" (видео)

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" обыграл "Амьен" со счётом 2:0. Россиянин Александр Головин отдал голевой пас и отличился сам.

Чемпионат Франции

37 тур

"Монако" – "Амьен" 2:0

Голы: Фалькао, 26, Головин, 82

"Монако": Бенальо, Глик, Сидибе, Жемерсон, Хенрихс, Балло-Туре, Силва, Мораис (Фабрегас, 73), Головин, Мартинш (Лопеш, 79), Фалькао

"Амьен": Гартнер, Крафт, Аденон, Питерс, Дибасси, Блен (Гнаоре, 67), Монкондю, Отеро, Годдос (Тимит, 68), Конате, Гирасси

Предупреждения: Мораис, 22, Аденон, 22, Жемерсон, 44, Гнаоре, 45+1, Фалькао, 49

Теги: Монако Амьен лига 1
Вчера, 23:59
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