Гол и результативная передача Головина помогли "Монако" обыграть "Амьен" (видео)
В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" обыграл "Амьен" со счётом 2:0. Россиянин Александр Головин отдал голевой пас и отличился сам.
Чемпионат Франции
37 тур
"Монако" – "Амьен" 2:0
Голы: Фалькао, 26, Головин, 82
"Монако": Бенальо, Глик, Сидибе, Жемерсон, Хенрихс, Балло-Туре, Силва, Мораис (Фабрегас, 73), Головин, Мартинш (Лопеш, 79), Фалькао
"Амьен": Гартнер, Крафт, Аденон, Питерс, Дибасси, Блен (Гнаоре, 67), Монкондю, Отеро, Годдос (Тимит, 68), Конате, Гирасси
Предупреждения: Мораис, 22, Аденон, 22, Жемерсон, 44, Гнаоре, 45+1, Фалькао, 49
Чемпионат Франции
37 тур
"Монако" – "Амьен" 2:0
Голы: Фалькао, 26, Головин, 82
"Монако": Бенальо, Глик, Сидибе, Жемерсон, Хенрихс, Балло-Туре, Силва, Мораис (Фабрегас, 73), Головин, Мартинш (Лопеш, 79), Фалькао
"Амьен": Гартнер, Крафт, Аденон, Питерс, Дибасси, Блен (Гнаоре, 67), Монкондю, Отеро, Годдос (Тимит, 68), Конате, Гирасси
Предупреждения: Мораис, 22, Аденон, 22, Жемерсон, 44, Гнаоре, 45+1, Фалькао, 49
Головин – лучший. Умчался от защитников и забил важнейший гол для «Монако». Гордимся ??— Матч ТВ (@MatchTV) May 18, 2019
А тут еще шикарная голевая на Фалькао от Сани:https://t.co/kDYghPsEzQ pic.twitter.com/8FvQZ2wzYG