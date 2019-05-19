Александр Головин - о победе над "Амьеном"

Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что был рад отметиться результативными действиями в матче 37-го тура чемпионата Франции против "Амьена" (2:0). Российский хавбек забил гол и отдал голевой пас. Портал Whoscored.com признал Головина лучшим игроком встречи.

"Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определенное давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой и здорово, что получилось это сделать.

Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе "Монако" для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади. Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с "Ниццей". Будем готовиться", - цитирует Головина "Спорт-Экспресс".
Теги: Головин Монако Амьен Лига 1
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