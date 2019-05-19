Хосеп Гвардиола: то, что сделал "Манчестер Сити" в этом сезоне, достичь тяжелее, чем выиграть ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы команды в Кубке Англии и от сезона в целом.В финале Кубка Англии «горожане» обыграли "Уотфорд" со счетом 6:0. "Манчестер Сити" первым из английских команд собрал домашний требл - победы в АПЛ, Кубке Англии и Кубке Лиги в одном сезоне."Это был невероятный финал. Мы провели невероятный год. Всех сотрудников клуба поздравляю с этим успехов, особенно футболистов, ведь благодаря им мы выиграли все эти титулы.Такого успеха раньше никто не достигал в Англии. Но кто-то сделает это снова, ведь если мы смогли, значит, и другая команда сможет. Но мы были первыми.Это один из лучших сезонов в моей тренерской карьере. Не скажу, что лучший, но один из лучших, определенно. Я люблю Лигу чемпионов, но достичь того, что мы сделали, намного тяжелее, чем выиграть Лигу чемпионов", - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.