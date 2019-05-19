Главный тренер "Марселя" отправлен в отставку

Наставник "Марселя" Руди Гарсия покинет свой пост.Произойдет увольнение после заключительного тура французской Лиги 1, информирует Le Journal du Dimanche. Соглашение специалиста с французским клубом рассчитано до лета 2021 года.Испанец возглавил "Марсель" в 2016 году. Под его руководством в 2018 году команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила "Атлетико" — 0:3.Стоит отметить, что в нынешнем сезоне клуб с 58 очками занимает шестую позицию в национальном первенстве.