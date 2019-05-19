Главный тренер "Марселя" отправлен в отставку

Наставник "Марселя" Руди Гарсия покинет свой пост.

Произойдет увольнение после заключительного тура французской Лиги 1, информирует Le Journal du Dimanche. Соглашение специалиста с французским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Испанец возглавил "Марсель" в 2016 году. Под его руководством в 2018 году команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила "Атлетико" — 0:3.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне клуб с 58 очками занимает шестую позицию в национальном первенстве.

"Газета.ру"
Теги: Гарсия Марсель Лига 1
Сегодня, 09:22
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