Агент: за Головиным следят все ведущие клубы, но его планы связаны только с "Монако"

Олег Артемов, агент полузащитник "Монако"Александра Головина, оценил игру россиянина в матче 37-го тура французской Лиги 1 с "Амьеном".

Монегаски победили на своем поле со счетом 2:0, а 22-летний Головин забил гол и сделал результативную передачу.

"Приятно, что Александр сыграл ключевую роль в этом важнейшем матче. Отдал результативную передачу, забил сам и вообще действовал полезно для команды. Теперь турнирное положение "Монако" существенно лучше, чем было до этого тура. Впрочем, остается еще заключительная игра с "Ниццей", которая тоже будет иметь большое значение", - цитирует Артемова Sport24.
Теги: Головин Монако Лига 1
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