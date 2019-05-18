Агент: за Головиным следят все ведущие клубы, но его планы связаны только с "Монако"
Олег Артемов, агент полузащитник "Монако"Александра Головина, оценил игру россиянина в матче 37-го тура французской Лиги 1 с "Амьеном".
Монегаски победили на своем поле со счетом 2:0, а 22-летний Головин забил гол и сделал результативную передачу.
"Приятно, что Александр сыграл ключевую роль в этом важнейшем матче. Отдал результативную передачу, забил сам и вообще действовал полезно для команды. Теперь турнирное положение "Монако" существенно лучше, чем было до этого тура. Впрочем, остается еще заключительная игра с "Ниццей", которая тоже будет иметь большое значение", - цитирует Артемова Sport24.
Монегаски победили на своем поле со счетом 2:0, а 22-летний Головин забил гол и сделал результативную передачу.
"Приятно, что Александр сыграл ключевую роль в этом важнейшем матче. Отдал результативную передачу, забил сам и вообще действовал полезно для команды. Теперь турнирное положение "Монако" существенно лучше, чем было до этого тура. Впрочем, остается еще заключительная игра с "Ниццей", которая тоже будет иметь большое значение", - цитирует Артемова Sport24.