Килиан Мбаппе намекнул на возможный уход из "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который получил награду лучшему игроку сезона-2018/19 французской Лиги 1 по версии Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP), приз лучшему молодому игроку сезона, а также был включен в символическую сборную турнира, в своей победной речи намекнул на возможный уход из парижского клуба."Я чувствую, что мне пора взять на себя больше ответственности. Возможно, здесь, в Париже - с удовольствием, а может, где-то еще. В любом случае всем спасибо! Это поворотный момент в моей карьере", - цитирует Мбаппе с церемонии вручения наград GFFN.Позже в микст-зоне журналисты попросили Мбаппе объяснить смысл своих слов. Футболист сказал следующее."Я сказал то, что сказал. В такой ситуации можно сделать заявление, думаю, я таковое сделал. Если скажу больше — это будет слишком, это не будет тем посылом, который я хочу донести".