Александр Головин включен в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Авторитетное французское издание L’Equipe составило свою версию символической команды 37-го тура чемпионата Франции.В список лучших игроков тура вошел 22-летний полузащитник "Монако" Александр Головин, который в матче с "Амьеном" (2:0) забил гол и отдал голевую передачу.Список лучших игроков 37-го тура по версии L’Equipe: Коубек ("Ренн", Сакай ("Марсель"), Керер ("ПСЖ"), Да Силва ("Ренн"), Коне ("Лилль"), Сансон ("Марсель"), Головин ("Монако"), Пепе ("Лилль"), Депай ("Лион"), Мбаппе ("ПСЖ"), Берич ("Сент-Этьен").