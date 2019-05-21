Дидье Дешам прокомментировал свой возможный уход из сборной Франции в "Ювентус"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем будущем.

По информации многих СМИ француз может летом занять пост наставника туринского "Ювентуса".

"Ювентус"? Мое будущее связано со сборной Франции", - цитирует Дешама сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Газета.ру"
Теги: Дешам Сборная Франции Лига 1 Ювентус Серия А
Вчера, 23:57
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