Дидье Дешам прокомментировал свой возможный уход из сборной Франции в "Ювентус"
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем будущем.
По информации многих СМИ француз может летом занять пост наставника туринского "Ювентуса".
"Ювентус"? Мое будущее связано со сборной Франции", - цитирует Дешама сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Газета.ру"
По информации многих СМИ француз может летом занять пост наставника туринского "Ювентуса".
"Ювентус"? Мое будущее связано со сборной Франции", - цитирует Дешама сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Газета.ру"