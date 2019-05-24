Сегодня финальный тур Лиги 1. "Монако" играет против "Ниццы"

Сегодня пройдут заключительные матчи чемпионата Франции в этом сезоне. Все игры начнутся в 22:05 по московскому времени."Монако" уже наверняка не вылетит из Лиги 1. Если даже "монегаски" проиграют, а "Амьен" и "Кан" победят, последней команде придётся побеждать с разницей более чем в семь мячей.Головин, забивший в прошлом туре гол и отдавший голевую передачу, попал в заявку на матч против "Ниццы".