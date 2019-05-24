Томас Тухель: складывается впечатление, что все знают что-то о моем будущем

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что останется на своем посту. При этом он пошутил по поводу того, что его постоянно спрашивают о будущем."Сегодня я могу сказать, что буду в клубе в следующем сезоне, но в футболе все может меняться каждый день. Если что-то поменяется, решение приму не я. Честно говоря, я даже волнуюсь, потому что все задают мне вопросы о будущем. У меня складывается впечатление, что все знают то, чего не знаю я", - цитирует Тухеля L’Equipe.