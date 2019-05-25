Александр Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе "Монако"
"Монако" в 38-м туре чемпионата Франции проиграл "Ницце" со счетом 0:2. Несмотря на поражение, "Монако" сохранил прописку в Лиге 1 по итогам сезона-2018/19, заняв 17-е место.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин завершил сезон, проведя во всех турнирах 34 матча. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи, 6 желтых карточек и одна красная.
22-летний россиянин прошлым летом перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро, благодаря чему стал самым дорогим российским футболистом в истории.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин завершил сезон, проведя во всех турнирах 34 матча. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи, 6 желтых карточек и одна красная.
22-летний россиянин прошлым летом перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро, благодаря чему стал самым дорогим российским футболистом в истории.