Александр Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе "Монако"

"Монако" в 38-м туре чемпионата Франции проиграл "Ницце" со счетом 0:2. Несмотря на поражение, "Монако" сохранил прописку в Лиге 1 по итогам сезона-2018/19, заняв 17-е место.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин завершил сезон, проведя во всех турнирах 34 матча. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи, 6 желтых карточек и одна красная.

22-летний россиянин прошлым летом перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро, благодаря чему стал самым дорогим российским футболистом в истории.
Теги: Головин Монако
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