Назван новый тренер "Лиона"

Бразильский специалист Силвиньо занял пост главного тренера "Лиона", об этом сообщается в официальном твиттере французского клуба.

Также стало известно, что спортивным директором команды стал Жуниньо.

Силвиньо раньше работал помощником главного тренера сборной Бразилии Тите.

Жуниньо выступал за "Лион" с 2000 по 2009 год, провел 343 матча и забил 100 мячей. Запомнился болельщикам своими штрафными ударами.

"Газета.ру"
Теги: Лион Лига 1
Сегодня, 23:17
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