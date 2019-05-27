Назван новый тренер "Лиона"
Бразильский специалист Силвиньо занял пост главного тренера "Лиона", об этом сообщается в официальном твиттере французского клуба.
Также стало известно, что спортивным директором команды стал Жуниньо.
Силвиньо раньше работал помощником главного тренера сборной Бразилии Тите.
Жуниньо выступал за "Лион" с 2000 по 2009 год, провел 343 матча и забил 100 мячей. Запомнился болельщикам своими штрафными ударами.
"Газета.ру"
Также стало известно, что спортивным директором команды стал Жуниньо.
Силвиньо раньше работал помощником главного тренера сборной Бразилии Тите.
Жуниньо выступал за "Лион" с 2000 по 2009 год, провел 343 матча и забил 100 мячей. Запомнился болельщикам своими штрафными ударами.
"Газета.ру"