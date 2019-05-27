Назван новый тренер "Лиона"

Бразильский специалист Силвиньо занял пост главного тренера "Лиона", об этом сообщается в официальном твиттере французского клуба.Также стало известно, что спортивным директором команды стал Жуниньо.Силвиньо раньше работал помощником главного тренера сборной Бразилии Тите.Жуниньо выступал за "Лион" с 2000 по 2009 год, провел 343 матча и забил 100 мячей. Запомнился болельщикам своими штрафными ударами.