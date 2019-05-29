Александр Головин не поможет "Монако" в первом матче следующего сезона

Профессиональная футбольная лига Франции сообщила, что полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет сыграть в первом матче нового сезона Лиги 1.Футболист сборной России получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В последних десяти матчах 23-летний футболист получил три предупреждения.